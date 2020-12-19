В Ставрополе подозреваемый в убийстве полицейский признал вину

В Ставрополе полицейский, задержанный по подозрению в убийстве 30-летнего молодого человека, сознался в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

- Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Промышленному району Ставрополя, где на допросе дал признательные показания. В настоящее время он задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, 12 декабря в полицию Ставрополя обратилась женщина, сообщив об исчезновении своего 30-летнего сына. Тело убитого с огнестрельным ранением головы нашли через пять дней в лесном массиве на выезде из города.

Совместными усилиями оперативников подразделения собственной безопасности и уголовного розыска была установлена причастность к произошедшему сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД, который состоял в дружеских отношениях с убитым. После этого следователи и криминалисты осмотрели автомобиль подозреваемого, место происшествия, и провели обыски в его жилище. Расследование уголовного дела продолжается.