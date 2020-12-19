В Севастополе нашли дополнительный подземный источник воды

- Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительные подземные воды, - сказал вице-премьер. - Я бы просил дополнительно увязать существующие проектные решения, чтобы этот дополнительный подземный водозабор работал вместе с водозабором, что мы строим на реке Бельбек. К окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть должны быть увязаны. Это дополнительно даст по расчетам до 10 тысяч кубов в сутки - это огромный плюс к нашей работе.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключил досрочного запуска в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек, который уже готов на 50 процентов, хотя сдавать его в эксплуатацию собирались в марте 2021-го. Основная его часть - накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубометров, откуда в город будет подаваться 50 тысяч кубов в сутки. Благодаря этому только будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 миллионов кубометров воды.

- У нас нет сомнений, что к марту объект сдадим, а учитывая, что строители всегда называют самую крайнюю точку, то может быть даже и раньше этот вопрос решим, - заверил Развожаев.

Напомним, сегодня началась подача воды с Кадыковского карьера емкостью 4,2 миллиона кубометров в систему водоснабжения Севастополя. Для подачи воды смонтирован 10-километровый водовод и автоматизированная насосная станция, которая поднимает воду в гору на 100 метров от зеркала водоема. При этом строившие водовод строители Минобороныы РФ постарались максимально сохранить естественный рельеф местности. В Севастополь из Кадыковского карьера будет подаваться до 15 тысяч кубов в сутки.

- А это еще минус 15 тысяч кубометров из Чернореченского водохранилища (основного, сильно обмелевшего источника водоснабжения Севастополя - Прим. ред.), - уточнил губернатор Равожаев. - У нас сейчас забирается около 10 тысяч кубов с Гасфорты и около 5 тысяч с Инкермана. Совокупно 30 тысяч кубометров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище, забор откуда снизился с 80 до 50 тысяч кубометров в сутки.