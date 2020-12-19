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19.12.2020 19:56
Рубрика: Культура

Российский Национальный оркестр отметил свое тридцатилетие

Текст: Ирина Муравьева
Хотя Российский Национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева давно приучил свою аудиторию к неожиданным и оригинальным программным решениям, на свой праздник 30-летия он превзошел сам себя. На сцене Московской филармонии РНО устроил настоящую феерию, искрящуюся юмором и жизнерадостной легкостью таланта, высочайшим мастерством и многообразием репертуара - от Баха до Плетнева, в исполнении которого задействовали разные силы - от известных музыкантов, солистов оркестра до школьника, дирижировавшего резвой пьесой, под которую участники концерта пустились в пляс.
Фото: Ирина Шымчак Фото: Ирина Шымчак
Фото: Ирина Шымчак
Фото: Наталья Коньшина
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Разумеется, этот концерт не был "пиром во время чумы" - пандемии, итогом которой для РНО оказался не только сорванный юбилейный сезон, но и зияющий пустыми местами на 75 процентов зал Чайковского. Сам же концерт прошел в изящном контрапункте с видеохроникой, в коротких сюжетах изложившей славную историю создания и достижений оркестра, который практически сразу был признан одним из лучших коллективов мира. Это факт, но РНО буквально ворвался мировую оркестровую элиту, где первые позиции занимали оркестры с более чем столетней историей - Венский, Берлинский филармонические, Чикагский, Консертгебау и другие. Секрет успеха был в том, что к Михаилу Плетневу в 1990 году в его первый негосударственный оркестр пришли лучшие музыканты из ведущих коллективов страны, а репертуарную базу нового коллектива составили сочинения русской музыки, многие из которых буквально возрождались из небытия в программах РНО. Так, на юбилейном концерте прозвучал видеофрагмент "Славянского марша" Чайковского, партитуру которого вернул к жизни Михаил Плетнев на первом же концерте РНО в ноябре 1990 года.

С тех пор, в исполнении оркестра прозвучали сотни сочинений русских композиторов - от Рахманинова и Чайковского, до редко звучащих Мясковского, Глазунова, Танеева. Записи РНО сразу попали в мировые топы и премии: в 2004 году оркестр стал первым в истории российских коллективов, завоевавшим премию Grammy, запись рахманиновских "Колоколов" была признана "одним из самых прекрасных исполнений, которые когда-либо были представлены в записи", а "Спящая красавица" Чайковского в исполнении РНО попала в рейтинг самых слушаемых записей классической музыки за последние семьдесят пять лет. Оркестр за тридцать лет много гастролировал не только в Европе, Азии, США, в Латинской Америке, но и по России, организовав симфонический тур на теплоходе по Волге, а в Москве с 2009 года проводя единственный в мире бенефис оркестра - знаменитый Большой фестиваль РНО.

Так что в праздник своего тридцатилетия оркестру было, отчего радоваться на сцене. Вместе с РНО в этот вечер выступали скрипачи Вадим Репин и Серей Крылов, виолончелист и дирижер Александр Рудин, пианист Борис Березовский, которые не только блистательно солировали, но и по ходу действия меняли свои "амплуа": Рудин сидел в оркестре в увертюре к опере Россини "Вильгельм Тель", Крылов дирижировал плетневским сочинением Fantasia Helvetica, с эффектным коллажем музыкальных тем и звоном коровьих колокольчиков, Березовский звенел на треугольнике, Репин дирижировал, концертмейстер оркестра Алексей Бруни вдохновенно читал акростих в честь РНО, сам Михаил Васильевич взялся за скрипку, а сын солиста Владислава Лаврика Егор завершил юбилейный оммаж "Вечным движением" Иоганна Штрауса, традиционным номером новогодних концертов Венской филармонии, под который солисты припустились в пляс. Чрезвычайно жизнерадостно для нашей пандемической действительности.

Российский национальный оркестр отметит 30-летие концертом-сюрпризом
Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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