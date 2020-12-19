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19.12.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Сборная России выиграла второй матч на Кубке Первого канала

Текст: Илья Соболев
Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала. Вслед за шведами (4:3Б) команда Валерия Брагина обыграла и чехов - 4:1.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/РГ
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По сравнению с первым матчем против шведов состав хозяев льда претерпел незначительные изменения. На этот раз в заявку попали защитники Дмитрий Саморуков и Виктор Антипин, а также форвард Сергей Толчинский, заменившие Данилу Галенюка, Никита Лямкина и Егора Коршкова. При этом, как в четверг место в воротах российской команды занял Александр Самонов.

Наши начали встречу излишне рьяно, уже на 47-й секунде оставшись в меньшинстве. Впрочем, чехам численное преимущество использовать не удалось, а россияне, вкатившись в игру, открыли счет. На 7-й минуте шайбу себе в актив занес Антон Бурдасов. Самое примечательное, что этот гол стал дебютным для Антона в свитере сборной. А до этого были 29 матчей в составе национальной команды без заброшенных шайб.

Недолго думая, наши забили еще раз. Второе взятие чешских ворот пришло, как и первое, после вбрасывания в чужой зоне. Теперь главным героем эпизода стал Андрей Кузьменко: получив пас, форвард на скорости ушел от оппонента и кистевым бросил мимо чешского голкипера Вилла - 2:0.

Еще пара минут, и сборная России могла забивать третьей. Игорь Ожиганов выстрелил от синей линии, и услышал в ответ звон штанги. Наши устремились на добивание, но соперника спас вратарь. Следующий шанс отличиться представился снова Ожиганову. Только теперь защитник как заправский форвард выехал на рандеву с Роман Виллом, но не смог переиграть его броском в упор.

Растранжирив свои моменты, россияне пропустили сами. На 16-й минуте Лукаш Седлак резко ворвался в нашу зону и бросил из-под опекавшего его Марченко: Самонов был бессилен - 1:2.

Сразу после этого штраф 2+10 за грубость у чехов получил Рональд Кнот, но наказать соперника голом у хозяев не получилось. Более того, в самой концовке первого периода удаление получил Виктор Антипин, и вторую 20-минутку наши начали в меньшинстве.

В неравных составах наши выстояли, но и пять на пять нашим пришлось непросто: чехи ощутимо прибавили и прибрали к рукам инициативу. Хотя даже при игровом преимуществе соперника у россиян были моменты. Так на 26-й минуте капитан хозяев Вадим Шипачев уже вроде и пробил Вилла, но, увы: чуть раньше ворота сдвинул Андрей Чибисов, и гол засчитан не был.

Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Getty Images
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В концовке периода наши игру окончательно выровняли, и сами могли увеличивать свое преимущество в счете, но цифры на табло остались прежними. Зато едва началась третья 20-минутка, как россияне забили. Это Максим Мамин вовремя вылез на пятак и воспользовался набросом Чибисова - 3:1.

Чехи, конечно, сдаваться не собирались. На 45-й минуте лишь штанга спасла россиян от беды после броска Яна Мандата. Впрочем, подопечные Филипа Пешана сами осложнили себе погоню, схлопотав два удаления подряд. Причем второе - после выхода Никиты Сошникова один на один, когда у судей были все основания ставить буллит. Жаль, что оба большинства остались нереализованными нашей командой.

На 56-й минуте буллит все-таки состоялся, его заработал Денис Зернов. А вот воплотить его в заброшенную шайбу форвард не смог, оставив хоть какие-то надежды чехам на спасение.

За три с половиной минуты до конца периода гости сняли вратаря, но чехам это никак не помогло, зато дубль оформил Мамин. Максим обокрал защитника и убежал к пустым воротам - 4:1. Этот счет и зафиксировала финальная сирена.

Завтра, 20 декабря, сборная России проведет третий матч против команды Финляндии.

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