Тедеско может возглавить "Шальке-04"

Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" ищет замену отправленному в отставку главному тренеру команды Мануэлю Бауму.

Причиной увольнения стала неудачная игра клуба в чемпионате страны - после 12 матчей команда с четырьмя набранными очками располагается на последней строчке в таблице.

В числе претендентов на пост издание Ruhr24 называет несколько кандидатур - Фридхельма Функеля, Торстена Финка и Доменико Тедеско.

Тедеско на нынешней неделе объявил о том, что не намерен продлевать контракт с московским "Спартаком", который истекает в конце сезона. Не исключено, что руководство столичного клуба примет решение расстаться с тренером во время зимнего перерыва.

Ранее 35-летний специалист возглавлял "Шальке-04" с 2017 по 2019 годы. Лучшим его результатом стало второе место.