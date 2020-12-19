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19.12.2020 15:40
Рубрика: Спорт

Тедеско может возглавить "Шальке-04"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" ищет замену отправленному в отставку главному тренеру команды Мануэлю Бауму.

Фото: FC Spartak Moscow/youtube.com
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Причиной увольнения стала неудачная игра клуба в чемпионате страны - после 12 матчей команда с четырьмя набранными очками располагается на последней строчке в таблице.

В числе претендентов на пост издание Ruhr24 называет несколько кандидатур - Фридхельма Функеля, Торстена Финка и Доменико Тедеско.

Тедеско на нынешней неделе объявил о том, что не намерен продлевать контракт с московским "Спартаком", который истекает в конце сезона. Не исключено, что руководство столичного клуба примет решение расстаться с тренером во время зимнего перерыва.

Ранее 35-летний специалист возглавлял "Шальке-04" с 2017 по 2019 годы. Лучшим его результатом стало второе место.

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