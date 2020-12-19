Трамп продлил финансирование правительства США на два дня

Президент США Дональд Трамп подписал принятую обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства на два дня, до 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Новый финансовый год в США начинается с первого октября. Если бы резолюция не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства, уточняет ТАСС. Ранее сообщалось о том, что вслед за Палатой представителей Сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства на два дня, до 20 декабря, так как срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал в ночь на 19 декабря.

Добавим, что американские конгрессмены надеются договориться и принять полноценный бюджет на 2021 финансовый год. Камнем преткновения является цена пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики.