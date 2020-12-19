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19.12.2020 18:50
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил об итальянских "Буханках"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает в своих соцсетях историческую рубрику. В этот раз марка рассказала о том, как востребованы были "Буханки" на территории Средиземноморья.

Фото: www.facebook.com/Autohaus-Mahlstedt-Inh-Marcus
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Например, компания Grand Erg в 1970-х годах создавала оригинальные кемперы на базе УАЗ-452, а братья Марторелли для своих шедевров выбрали основой УАЗ-469 и создали целую гамму модификаций.

Поговаривают, что советские внедорожники по сей день колесят по солнечной Италии. В частности, они доставляют туристов на вулканы Везувий и Этна. И делают это уже почти четыре десятка лет.

Интересно, что в Италии УАЗ-452 предлагали как с оригинальным движком на 2,5 литра мощностью 78 л. с., так и дизельные варианты от Peugeot (2,3 л на 69 л. с.) и Fiat (2,5 л на 72 л. с.). Коробка передач одна - четырехступенчатая МКП.

Официальные поставки УАЗов в Италию велись с 1973 по 1999 год, всего фирма Марторелли продала 6662 автомобиля. Кстати, итальянский вариант УАЗа в свое время даже участвовал в одной из серий криминального телесериала "Спрут" 80-х годов.

#УАЗ