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19.12.2020 23:39
Рубрика: Общество

Ученые подтвердили высокие темпы распространения нового типа коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Выявленный в Великобритании новый тип коронавируса распространяется с большей скоростью, чем ранее обнаруженный. Об этом говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти, на которое ссылается агентство РИА Новости.
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Фото: AP Photo/John Minchillo
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По словам профессора, на юго-востоке Англии быстро выросло число заражений. Он отмечает, что британская сторона предупредила о вспышке заболеваемости Всемирную организацию здравоохранения. "Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", - поясняет Уитти.

Ранее об обнаружении нового варианта вируса сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Он отметил, что рост заболеваемости произошел и в Лондоне.

Отличительная особенность нового варианта коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. В то же время британский министр здравоохранения надеется, что мутация вируса не приведет к более тяжелому течению заболевания. И что не придется срочно менять вакцину от COVID.

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