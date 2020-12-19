Ученые подтвердили высокие темпы распространения нового типа коронавируса

По словам профессора, на юго-востоке Англии быстро выросло число заражений. Он отмечает, что британская сторона предупредила о вспышке заболеваемости Всемирную организацию здравоохранения. "Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", - поясняет Уитти.

Ранее об обнаружении нового варианта вируса сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Он отметил, что рост заболеваемости произошел и в Лондоне.

Отличительная особенность нового варианта коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. В то же время британский министр здравоохранения надеется, что мутация вируса не приведет к более тяжелому течению заболевания. И что не придется срочно менять вакцину от COVID.