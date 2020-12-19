В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании превысило 2 миллиона. За последние сутки инфекция была подтверждена у 27 тысяч человек, а число летальных исходов составило 534.

В конце октября правительство приняло решение ввести карантин, который действовал в Англии в период с 5 ноября по 2 декабря, после чего существовали локальные ограничения. Власти признали, что не смогли взять ситуацию под контроль.

В этой связи на срочной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил о новом ужесточении ограничений, под которые в первую очередь подпали Лондон и юго-восток Англии. В столице и в регионе, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений, вводится новый - четвертый уровень, который в целом будет соответствовать национальным мерам, применявшимся в ноябре, сообщает Reuters.

Кроме того, на территории всей Англии отменяются пятидневные послабления по случаю Рождества. Вместо этого людям разрешено будет собраться всего на один вечер. Жители Лондона, а также юго-востока страны не смогут встретиться друг с другом за праздничным столом вообще.