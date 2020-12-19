В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России

Представитель госдепа США подтвердил агентству ТАСС информацию, что в ближайшее время будут предприняты шаги по сокращению количества американских дипломатов в ряде городов России.

"Госсекретарь принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге", - подчеркнул дипломат, имя которого не называется. Он пояснил, что Майк Помпео (глава американского внешнеполитического ведомства - прим. "РГ") находится в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном. А решение было принято для оптимизации работы американской миссии в России. При этом никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в Соединенных Штатах, не планируется.

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что еще 10 декабря госдеп США уведомил конгресс страны о планах закрыть диппредставительства в двух российских городах. Работающих в генконсульствах американцев переведут в Москву, а остальных уволят.