В Сети восхитились живучестью пережившего аварию ВАЗа

Видеоролики с машинами, получившими серьезные повреждения (проколовшими колесо, помявшими кузов и т.д.), но продолжающими движение, в нашей рубрике выкладывались неоднократно. Упорство их владельцев, ползущих к станции техобслуживания на трех колесах и высекающих искры стертым об асфальт диском, у одних пользователей Сети вызывает саркастическую улыбку, у других - восхищение.

Но герой этого нашего видео силой духа и верой в себя превзошел большинство других автомобилистов, а его ВАЗ, будто бы побывавший под катком асфальтоукладчика, продолжает ехать, хотя колеса смотрят в разные стороны, а левый бок кузова вмят внутрь салона так, что дверь не закрывается.

"Сигнал поворота по-прежнему работает!" - изумился кто-то из пользователей на зарубежном авторесурсе. "Странно, что в этих руинах на колесах вообще хоть что-то функционирует", - поддержал его собеседник.

Машину сильно заносит вбок, но водитель, похоже, уже к этому приспособился - уверенно держится в своем ряду и без особых проблем поворачивает на перекрестке. Кажется, до ремонтников или, что более актуально, до автомобильной свалки он твердо намерен добраться своими силами.

"Удивительно то, что эта машина по-прежнему мобильна, но еще более удивительно то, что кто-то рискнул отправиться на ней в путь. Легенда дрифта! - пошутил кто-то еще из пользователей. - Если его и остановят, то только из-за разбитой задней фары".