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19.12.2020 13:14
Рубрика: Власть

В СПЧ за год поступило свыше 400 тысяч обращений о помощи

Текст: Владимир Емельяненко
Свыше 400 тысяч звонков от граждан за год приняла "горячая линия" Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Лидер обращений - более 100 тысяч звонков (около 30 процентов) - нарушение трудовых прав.

Еще около 90 тысяч звонков связаны с незаконными увольнениями, чуть меньше (24 процента) озабоченностей связаны с медицинским обслуживанием в пандемию, далее (21 процент) идут звонки по поводу нарушения прав, связанных с "цифрой". И примерно 19 процентов - звонки от трудовых мигрантов, которые лишились заработков и не могли вернуться на родину.

Фото: iStock
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Уровень доверия к СПЧ в 2020 году, таким образом, по опросам ВЦИОМ и фонда "Общественное мнение", вырос с 28 процентов до 48-49 процентов.

- Не забывая о правах человека, мы сосредоточились на соблюдении социально-экономических прав в пандемию, и рисках, которые связаны с деятельностью НКО, - говорит глава СПЧ Валерий Фадеев. - В частности, предложили не указывать счет для сбора денег на митинги, где планируется до 500 человек. Наша озабоченность услышана и поправка принята.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Он определяет порядок сбора денег и обязывает организатора акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.

Второй блок в деятельности СПЧ - азарт введения "цифры" привел к отставанию нормативной базы и нарушению цифровой приватности.

- Удалось снять грань между удаленкой и человеком, находящимся на рабочем месте, - говорит член СПЧ Игорь Ашманов, - однако острой остается проблема принятия "Цифрового кодекса". Имеют место утечки данных, связанные с оказанием медицинских услуг и финансовые счета. Они оказываются не только у госогранов, но и систем, неограниченных законом. Вместо обещания, что эти данные будут уничтожаться, продаются.

Также он привел пример, когда нарушение цифровых прав с гордостью подчеркивается, как в школах Перми и Красноярска, где установлены системы для борьбы якобы с проявлениями АУЕ (это движение, напомним, Верховный суд России признал экстремистским), но они никак не регулируются законом.

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- Еще встает проблема доступности дистанционного школьного образования, - считает глава СПЧ Валерий Фадеев. - Намечается жесткий цифровой разрыв - учатся только те дети, у кого есть компьютеры в семьях, но часто делают вид, что учатся те школьники, у кого нет доступа к гаджетам или он ограничен. Например, в семье из двух детей и двух взрослых есть один компьютер, где удаленно работают и учатся все.

По данным СПЧ, из трех миллионов детей из малообеспеченных семей, где почти нет компьютерной домашней техники, лишь 50 тысяч человек через фонды и НКО смоли получить гаджеты для удаленного обучения. И, таким образом, "дистанционка", как и очное образование из-за коронавируса, доступны не всем. Как считают правозащитники, сначала миллионы школьников надо обеспечить оборудованием, которого не хватает у 40 процентов российских семей. СПЧ предлагает выделять средства из госбюджета на дистанционное образование и вышло с этой инициативой на президента России и Госдуму.

Качество работы судов - еще один блок опасений СПЧ: если весной в тюрьмах оказались 490 тысяч человек, то к осени эта цифра выросла до 510 тысяч.

"Есть опасение, что суды будут идти на поводу у следствия", - считает член СПЧ Ева Меркачева.

СПЧ направил в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России письмо с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии и разрешить им чаще - два раза в неделю - принимать душ, бесплатно выдавать витамины и разрешить общаться с близкими по видеосвязи, что могло бы стать альтернативой отмененным свиданиям.

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