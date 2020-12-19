Валерий Брагин: Вовремя забивали, потому пришла победа

Валерий Брагин: Удачно забили два гола. Чехи очень хотели отыграться, играли очень агрессивно. Очень полезная для нашей команды игра. Мы вовремя забивали, и потому пришла победа.

Почему второй матч подряд не выпускаете на третий период Владимира Ткачева, на минуточку, лучшего бомбардира СКА?

Валерий Брагин: Каждый матч сборная играет на победу. Перед третьим периодом выбрали более свежих. Те три линии, которые мы выбрали, довели матч до победы.

Что с Антоном Бурдасовым? Как прокомментируете тот факт, что он впервые отличился за сборную, а до этого 29 матчей не забивал?

Валерий Брагин: У него повреждение. Сейчас сложно сказать, сыграет ли он завтра. У него и в прошлой игре моменты были. Сейчас, думаю, у него получше будет с голами.

Дмитрий Юдин поборол рак, а сейчас играет в защите за сборную. Можете пару слов о нем?

Валерий Брагин: У нас все хорошие защитники. Сегодня хорошую игру провел Юдин. Очень рад, что проблемы со здоровьем у него позади. Прогрессирует он, это самое главное.

Сегодня в составе появилось несколько новичков. Как оцените их игру?

Валерий Брагин: Толчинский очень хорошую игру провел, Саморуков тоже.

Еще кого-то из новичков в матче с финнами увидим?

Валерий Брагин: Посмотрим. Есть ребята, которые ни одного матча не провели. Посмотрим и решим.

То, что вы перешли на игру в три звена в третьем периоде, говорит о том, что не все игроки справляются со скоростями на этом уровне?

Валерий Брагин: Все правильно вы сказали. Все нужно быстрее делать. Думать быстрее.