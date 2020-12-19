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19.12.2020 04:01
Рубрика: В мире

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 12 префектуре Японии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже 12 префектура Японии сообщила о вспышке птичьего гриппа на территории. На этот раз инфекция зафиксирована на юго-западе страны - в Токусиме, передает телеканал NHK.

Фото: iStock
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Ранее сообщалось о заражении птицеферм в Коти, где с начала этой недели умерли 40 кур. После подтверждения заболевания здесь уничтожат 32 тысячи птиц, а зона вокруг хозяйств будет объявлена карантинной. Первые очаги птичьего гриппа в Японии выявили в начале ноября, пишет ТАСС.

На сегодняшний день заражения зафиксированы в 30 хозяйствах, расположенных в разных регионах страны. В связи с этим по всей Японии уже забито более 2,7 миллиона кур.

В мире Восточная Азия Япония

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