Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 12 префектуре Японии

Уже 12 префектура Японии сообщила о вспышке птичьего гриппа на территории. На этот раз инфекция зафиксирована на юго-западе страны - в Токусиме, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о заражении птицеферм в Коти, где с начала этой недели умерли 40 кур. После подтверждения заболевания здесь уничтожат 32 тысячи птиц, а зона вокруг хозяйств будет объявлена карантинной. Первые очаги птичьего гриппа в Японии выявили в начале ноября, пишет ТАСС.

На сегодняшний день заражения зафиксированы в 30 хозяйствах, расположенных в разных регионах страны. В связи с этим по всей Японии уже забито более 2,7 миллиона кур.