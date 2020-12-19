Зачем опытные водители возят в машине бутылку водки

Опытные водители не случайно возят в автомобиле самую обычную водку или склянку с медицинским спиртом. Обозначим ключевые ситуации, когда алкоголь может оказать неоценимую помощь автомобилистам в дороге.

Размораживатель

Наиболее часто водка или спирт используется для разморозки схваченных морозом металлических элементов. Речь может идти, к примеру, о личинках замков.

Если вам не удается открыть замок ключом, имеет смысл впрыснуть алкоголь в личинку, используя шприц, который рекомендуется возить в автомобильной аптечке.

Возможно, процедуру впрыскивания придется повторить несколько раз, и тогда шансы, что ключ наконец провернется, резко возрастут. Спиртосодержащая жидкость поможет и тогда, когда вам не удается открыть лючок или отвернуть крышку горловины бензобака опять-таки после сильных морозов. Горячительным в этом случае следует основательно пролить лючок или крышку горловины. Опять-таки можно использовать как подспорье шприц или спринцовку.

Вместо "незамерзайки"

Припасенная в машине бутылка водка может стать тем самым неприкосновенным запасом, который можно будет залить в бачок омывателя, если вся омывайка кончится где-нибудь на трассе вдали от цивилизации.

Кроме того, водку или спирт можно долить в бачок с "омывайкой" если последняя оказалась летней или контрафактной и замерзла после стоянки машины на морозе.

Очистка и дезинфекция

Та же водка или спиртосодержащие жидкости окажутся незаменимы, когда нужно будет очистить от замасливания или грязи элементы салона или фары.

Еще один эффективный способ применения алкоголя - протирка им стекол изнутри для удаления грязевого слоя (например, от заляпывания пальцами или курения в салоне). В таком случае нужно смочить водкой или спиртом салфетки или тряпки и тщательно обработать всю поверхность стекла. Как бонус - вы защитите стекла от бликов и запотевания.

Антибактериальное средство

В условиях пандемии в большей степени спирт превращается в простое и удобное в применении антибактериальное средство.

Логичнее всего перелить горячительное в распылитель и использовать для протирки рук, а также дезинфекции ручек, рулевого колеса и других элементов салона (например, в автомобилях каршеринга).

Согреться

Речь об употреблении водки или спирта внутрь опять-таки не идет. Однако представьте такую ситуацию - машина сломалась вдали от населенных пунктов в лютый мороз. Пока есть топливо и работает двигатель, это еще полбеды.

Если же вы встали капитально, а скорой подмоги не предвидится, можно обработать водкой или спиртом руки и ноги. Кроме того, спирт можно использовать для разжигания костра. Впрочем, для этих же целей подойдет и бензин, который, можно будет отлить, скрутив пробку на дне бензобака или отсоединив один из шлангов топливопровода.