Зачем опытные водители возят в машине бутылку водки

Наиболее часто водка или спирт используется для разморозки схваченных морозом металлических элементов. Речь может идти, к примеру, о личинках замков.
Если вам не удается открыть замок ключом, имеет смысл впрыснуть алкоголь в личинку, используя шприц, который рекомендуется возить в автомобильной аптечке.
Возможно, процедуру впрыскивания придется повторить несколько раз, и тогда шансы, что ключ наконец провернется, резко возрастут. Спиртосодержащая жидкость поможет и тогда, когда вам не удается открыть лючок или отвернуть крышку горловины бензобака опять-таки после сильных морозов. Горячительным в этом случае следует основательно пролить лючок или крышку горловины. Опять-таки можно использовать как подспорье шприц или спринцовку.
Припасенная в машине бутылка водка может стать тем самым неприкосновенным запасом, который можно будет залить в бачок омывателя, если вся омывайка кончится где-нибудь на трассе вдали от цивилизации.
Кроме того, водку или спирт можно долить в бачок с "омывайкой" если последняя оказалась летней или контрафактной и замерзла после стоянки машины на морозе.
Та же водка или спиртосодержащие жидкости окажутся незаменимы, когда нужно будет очистить от замасливания или грязи элементы салона или фары.
Еще один эффективный способ применения алкоголя - протирка им стекол изнутри для удаления грязевого слоя (например, от заляпывания пальцами или курения в салоне). В таком случае нужно смочить водкой или спиртом салфетки или тряпки и тщательно обработать всю поверхность стекла. Как бонус - вы защитите стекла от бликов и запотевания.
В условиях пандемии в большей степени спирт превращается в простое и удобное в применении антибактериальное средство.
Логичнее всего перелить горячительное в распылитель и использовать для протирки рук, а также дезинфекции ручек, рулевого колеса и других элементов салона (например, в автомобилях каршеринга).
Речь об употреблении водки или спирта внутрь опять-таки не идет. Однако представьте такую ситуацию - машина сломалась вдали от населенных пунктов в лютый мороз. Пока есть топливо и работает двигатель, это еще полбеды.
Если же вы встали капитально, а скорой подмоги не предвидится, можно обработать водкой или спиртом руки и ноги. Кроме того, спирт можно использовать для разжигания костра. Впрочем, для этих же целей подойдет и бензин, который, можно будет отлить, скрутив пробку на дне бензобака или отсоединив один из шлангов топливопровода.