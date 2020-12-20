Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет

Лучшие в России условия для наблюдения так называемого великого соединения Юпитера и Сатурна сложатся в южных регионах, заявил крымский астроном Александр Якушечкин.

По словам ученого, искать планеты следует на юго-западе. В бинокль помимо ярких гигантов можно будет увидеть крупные спутники Юпитера - это Ио, Каллисто, Ганимед и Европа.

Через телескоп также будут видны кольца Сатурна. При этом важно, чтобы небо было безоблачным. Яркость Юпитера в момент события составит минус 1,9 звездной величины, Сатурна - плюс 0,8.

- Для широты Москвы заход Солнца 21 декабря произойдет в 15:57, навигационные сумерки наступят в 17:33. Наблюдать Юпитер-Сатурн можно после 17:35. В это время пара будет на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдет за горизонт в 18:30. То есть наблюдать соединение можно будет в течение всего лишь получаса. В Крыму и других южных регионах планеты будут выше над горизонтом, их можно будет видеть в течение часа, - цитирует астроном РИА Новости.

Напомним, сближение Сатурна и Юпитера началось летом этого года, а 21 декабря планеты подойдут друг к другу настолько близко, что их можно принять за одну яркую звезду. По расчетам ученых, аналогичные астрономические события происходили лишь в 1226 и 1623 годах. Некоторые астрономы высказали гипотезу, что похожее сближение Юпитера и Сатурна привело волхвов в Вифлеем.

Расстояние между двумя газовыми гигантами уменьшается примерно каждые 20 лет, но их максимальное сближение является редчайшим явлением. В следующий раз оно произойдет в марте 2080 года.