Австрия не будет принимать рейсы из Британии из-за нового штамма COVID-19

Австрия планирует прекратить принимать авиарейсы из Великобритании, где ранее был обнаружен новый штамм коронавируса.

"Будет введен запрет на посадку рейсов из Великобритании. На данный момент прорабатываются детали", - цитирует представителя австрийского минздрава издание Österreich.

Ранее аналогичное решение приняли власти Нидерландов, где прием авиарейсов прекратится до 1 января, Италии и Германии. Еще в одной европейской стране - Бельгии - границу с Британией закроют минимум на сутки.

Напомним, в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. 19 декабря консультационный совет по новым и возникающим респираторным угрозам Великобритании заявил, что новый штамм вируса распространяется намного быстрее предыдущего - по предварительным оценкам, он может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19.