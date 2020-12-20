Бельгия закрыла границу с Великобританией из-за нового типа коронавируса

Власти Бельгии решили закрыть границу с Великобританией из-за обнаружения там нового типа коронавируса. По данным бельгийского телеканала RTBF, пока ограничение вводится на сутки.

Ранее британские власти сообщили о новом типе COVID-19 в стране, который является еще более заразным и распространяется с еще большей скоростью. Медики Альбиона призвали сограждан быть осторожнее, хотя с точки зрения вреда здоровью человека отличий у нового типа пока не выявлено.

В Нидерландах после выявления в стране этого же нового типа коронавируса закрыли границы с Соединенным Королевством, объявив, что до 1 января не будут принимать авиарейсы из Великобритании.