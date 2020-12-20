Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

По его словам, пока нет данных о том, что этот штамм вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью, пишет РИА Новости.

О том, что британские ученые обнаружили новый тип коронавируса на этой неделе сообщил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок. В субботу вечером главный врач Англии Крис Уитти объявил, что новый вариант вируса "может распространяться быстрее", чем предыдущие штаммы смертельной инфекции.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений. Данное решение вызвало яростную реакцию у жителей тех регионов Королевства, в которых будут введены ограничительные меры. Пользователи уже назвали Джонсона "похитителем Рождества".