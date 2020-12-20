Если COVID мутирует, какой должна быть защитная вакцина от него

Созданная в Центре имени Чумакова новая вакцина против коронавируса поддается коррекции и в случае, если SARS-CoV-2 заметно мутирует, в ней просто поменяют штамм. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Из разных источников приходит информация, что поведение коронавируса меняется: весной и летом было одно, сейчас - другое. Это не вызывает у вас и коллег каких-то новых вопросов?

Айдар Ишмухаметов: Склонность его к мутации, если говорим об этом, не слишком высока. По крайней мере, наш опыт показывает, что те штаммы, которые выделяем, существенно не отличаются. И мы не ожидаем, что будет какой-то резкий всплеск или революционный скачок. Но даже если такие данные получим, то при нашей технологии мы просто поменяем первичный штамм. Это достаточно простое решение.

А как могли бы прокомментировать факты повторного заражения коронавирусом? Они, если верить публичным заявлениям, есть даже среди депутатов Госдумы…

Айдар Ишмухаметов: До сих пор считалось, что случаи повторного заражения все-таки единичны. Я как-то не очень верю тому, что есть большое количество повторно заболевших. Суждения на бытовом уровне типа того, что кто-то когда-то кашлял - в феврале или марте - и вот опять, вполне допускаю. Таких разговоров очень много. А случаи, при которых выделили РНК и доказали, что это именно коронавирус, спустя какое-то время опять выделили и доказали - единичны. Поэтому я бы не спешил соглашался с утверждением о том, что есть масса повторных заражений. И тем более, когда это пытаются связать с какими-то мутациями самого вируса…

Полностью интервью, которое дал "Российской газете" член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, публикуется 21 декабря. А уже сейчас на сайте "РГ" можно узнать, в чем преимущества цельновирионной инактивированной вакцины и почему в Центре имени Чумакова эту "синицу" предпочли "журавлю"? Там же - ответ на вопрос, когда защитное действие новой вакцины смогут испытать на себе три тысячи добровольцев.