Если COVID мутирует, какой должна быть защитная вакцина от него

Новости

Оперштаб: Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
В Казахстане запретили УДО для осужденных за коррупцию 09:09
Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула 09:04
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 09:00
Читинец заплатил почти 400 тысяч рублей за накрутку счетчиков 08:50
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот 08:46
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда 08:27
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса 08:15
Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире 07:42
ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире 07:28
В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки 06:45
Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
На курильском вулкане Эбеко произошло пепловое извержение 06:22
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 04:04
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:34
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом 02:53
Француз простоял во льду более 2,5 часа и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама 02:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
20.12.2020 09:12
Рубрика: Общество

Если COVID мутирует, какой должна быть защитная вакцина от него

Текст: Александр Емельяненков, Ирина Невинная
Созданная в Центре имени Чумакова новая вакцина против коронавируса поддается коррекции и в случае, если SARS-CoV-2 заметно мутирует, в ней просто поменяют штамм. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
Разработчики новой вакцины учли возможные мутации коронавируса SARS-CoV-2. Фото: Александр Корольков Разработчики новой вакцины учли возможные мутации коронавируса SARS-CoV-2. Фото: Александр Корольков
Разработчики новой вакцины учли возможные мутации коронавируса SARS-CoV-2. Фото: Александр Корольков

Из разных источников приходит информация, что поведение коронавируса меняется: весной и летом было одно, сейчас - другое. Это не вызывает у вас и коллег каких-то новых вопросов?

Фото: Александр Корольков
Какую вакцину привить: решает врач или каждый выбирает сам?

Айдар Ишмухаметов: Склонность его к мутации, если говорим об этом, не слишком высока. По крайней мере, наш опыт показывает, что те штаммы, которые выделяем, существенно не отличаются. И мы не ожидаем, что будет какой-то резкий всплеск или революционный скачок. Но даже если такие данные получим, то при нашей технологии мы просто поменяем первичный штамм. Это достаточно простое решение.

А как могли бы прокомментировать факты повторного заражения коронавирусом? Они, если верить публичным заявлениям, есть даже среди депутатов Госдумы…

Айдар Ишмухаметов: До сих пор считалось, что случаи повторного заражения все-таки единичны. Я как-то не очень верю тому, что есть большое количество повторно заболевших. Суждения на бытовом уровне типа того, что кто-то когда-то кашлял - в феврале или марте - и вот опять, вполне допускаю. Таких разговоров очень много. А случаи, при которых выделили РНК и доказали, что это именно коронавирус, спустя какое-то время опять выделили и доказали - единичны. Поэтому я бы не спешил соглашался с утверждением о том, что есть масса повторных заражений. И тем более, когда это пытаются связать с какими-то мутациями самого вируса…

Полностью интервью, которое дал "Российской газете" член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, публикуется 21 декабря. А уже сейчас на сайте "РГ" можно узнать, в чем преимущества цельновирионной инактивированной вакцины и почему в Центре имени Чумакова эту "синицу" предпочли "журавлю"? Там же - ответ на вопрос, когда защитное действие новой вакцины смогут испытать на себе три тысячи добровольцев.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации