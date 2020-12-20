Италия прекратила авиасообщение с Великобританией до 6 января

Италия приняла решение прекратить авиасообщение со всеми аэропортами Великобритании до 6 января 2021 года и вводит запрет на въезд, даже транзитный, людей, которые последние 14 дней находились в этой стране.

Кроме того, на Апеннинах обнаружили новую мутировавшую версию коронавируса у прибывшего из Туманного Альбиона. Об этом сообщил итальянский минздрав.

"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и лицами, которые вступали в контакт. Они соблюдают все предписания, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства.