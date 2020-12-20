Новости

Оперштаб: Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
В Казахстане запретили УДО для осужденных за коррупцию 09:09
Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула 09:04
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 09:00
Читинец заплатил почти 400 тысяч рублей за накрутку счетчиков 08:50
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот 08:46
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда 08:27
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса 08:15
Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире 07:42
ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире 07:28
В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки 06:45
Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
На курильском вулкане Эбеко произошло пепловое извержение 06:22
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 04:04
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:34
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом 02:53
Француз простоял во льду более 2,5 часа и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама 02:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
20.12.2020 08:27
Рубрика: Спорт

Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

Текст: Максим Домчев
Легенда мирового футбола бразилец Пеле поздравил капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который повторил рекорд по числу голов за один клуб.
Фото: AFP/LLUIS GENE Фото: AFP/LLUIS GENE
Фото: AFP/LLUIS GENE

В субботу Месси стал автором 643-го гола за "Барселону" и повторил рекорд великого Пеле. Трехкратный чемпион мира из Бразилии первым забил такое количество голов за один клуб. Тогда он выступал за "Сантос".

Фото: AP Photo/Joan Monfort
Месси прокомментировал попадание в сборную мира всех времен

Пеле поздравил Месси, а также рассказал о том, что восхищается игрой аргентинца.

"Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель, - написал Пеле в Instagram. - Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь".

Месси выступает за каталонцев с 2004 года. С "Барселоной" он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, сам же игрок шесть раз признавался лучшим в мире.

Спорт Спорт Футбол Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

Главное сегодня

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"