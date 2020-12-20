Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

В субботу Месси стал автором 643-го гола за "Барселону" и повторил рекорд великого Пеле. Трехкратный чемпион мира из Бразилии первым забил такое количество голов за один клуб. Тогда он выступал за "Сантос".

Пеле поздравил Месси, а также рассказал о том, что восхищается игрой аргентинца.

"Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель, - написал Пеле в Instagram. - Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь".

Месси выступает за каталонцев с 2004 года. С "Барселоной" он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, сам же игрок шесть раз признавался лучшим в мире.