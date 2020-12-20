Покупаем контрактный мотор: какие подводные камни могут быть

Хотя в пандемический год авторынок провалился не так сильно, как предполагалось, все же людей, которые могут поменять старую машину на новую, стало еще меньше. Как это всегда бывает в подобной ситуации, автолюбители отложили покупку до лучших времен и принялись чинить то, что есть. И ладно бы, если надо сделать большое ТО, да перетряхнуть подвеску. А вот когда грозит дорогой ремонт мотора, многие задумываются о покупке контрактного двигателя. Рассказываем, что нужно знать при таком выборе.

Контрактный двигатель - это просто бывший в употреблении мотор, привезенный с иностранной разборки. Главный фактор - мотор обязательно без пробега РФ (предполагается, что эксплуатировался с хорошим топливом и маслом) поступает отдельно от машины со своим комплектом документов, то есть, по контракту.

Контрактными бывают в принципе любые узлы и агрегаты авто - коробки передач, трансмиссии, мосты и прочие запчасти. Двигатель просто самый дорогой (читай прибыльный) агрегат машины, а потому чаще всего возят именно его. Особо этот бизнес стал процветать, когда в России упростили процедуру сверки номеров агрегатов и мотор стало можно менять почти как любую другую запчасть.

Несмотря на то, что бизнес этот сегодня неплохо развит, по крайней мере, в крупных городах России, как и в любом другом сложном деле, покупка контрактного двигателя имеет немало подводных камней и требует определенных знаний. В ином случае, автолюбитель имеет шанс нарваться как минимум на некомпетентных поставщиков, а как максимум на мошенников. Итак, что нужно знать.

1.Внимательно выбирать продавца

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В общем-то банальное требование, необходимое для покупки любого типа продукта, но по-прежнему многими автовладельцами игнорируемое.

Главная задача - найти специализированный центр по привозу контрактных деталей со своим складом, налаженными поставками и добротной репутацией. Благо в эпоху интернета это не очень сложно сделать. Помимо широкого ассортимента агрегатов, на каждый из них должна быть полная история, фотоотчет и техданные о состоянии.

Одним из косвенных факторов благополучия контрактной разборки является отсутствие необходимости оставлять предоплату за заказанный мотор. Даже если клиент откажется, перепродать привезенный двигатель для серьезного игрока как правило не проблема. А вот если с покупателя настоятельно требуют оставить залог, причем иногда крупный, стоит насторожиться. Есть шансы остаться вообще ни с чем.

Еще один немаловажный фактор - предоставление гарантий. Дело в том, что контрактные запчасти являются бывшими в употреблении, а потому закон "О защите прав потребителей" на них не действует. Опять же, серьезные конторы, которые дорожат своей репутацией, минимальную гарантию (хотя бы 2-4 недели) всегда дают и прописывают обязательства в договорах.

2.Внимательно принимать привезенный агрегат

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Само собой, главное внимание, конечно, привезенному контрактному двигателю. Одна из самых распространенных проблем - неправильный подбор. Даже по VIN-номеру и номеру агрегата не всегда удается привезти то, что нужно.

Причина банальна - мотор-то от другой машины, которая могла попасть под модернизацию, отзывную кампанию, плановый рестайлинг или еще что угодно, даже если она сделана на том же самом заводе в тот же самый месяц. Особенно всякими доделками славятся немцы, которые могут к одному и тому же двигателю выпускать несколько вариантов креплений, например, коробок передач. В результате привезенный новый мотор подходит идеально, а трансмиссию к нему подключить уже не получается.

В этом случае огромную роль играют специалисты компании, которые благодаря своему опыту обычно уже знают, какой мотор для какой модели какого года нужен. Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту, хорошая фирма, не уверенная в выборе агрегата, за свой счет порой везет сразу два-три двигателя, чтобы продать тот, который подойдет.

Привезенный мотор нужно внимательно изучить внешне. Конечно, на нем не должно быть никаких подтеков масла, однако и вымытым он быть не должен. Оттертый до блеска двигатель как раз говорит о том, что пытались убирать масляные пятна.

Смотреть также нужно на крепежные болты, в частности, клапанной крышки или поддона. Если они со следами откручивания, значит мотор уже ремонтировали. То же самое касается разных герметиков - свежие наплывы говорят о вскрытии двигателя. Ну и, конечно, от деталей со спиленными номерами агрегатов нужно держаться подальше.

3.Прибавляйте к цене контрактного мотора как минимум еще треть

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Еще одним важнейшим параметром контрактного мотора является комплектация. Она бывает двух вариантов - с навесным оборудованием и без. Если необходима замена только блока, тогда можно сэкономить, переставив дополнительное оборудование со своей старой машины. А вот если пришла пора менять не только уставший двигатель, но еще и муфты, компрессоры, коллекторы, генератор, а также всевозможные моторные датчики, придется искать контрактный двигатель вместе с навесным в сборе, что и дороже, и труднее.

Кроме того, стоит понимать, что с контрактного мотора срезаются многие шланги и проводка, так что придется потратиться еще и на это. Само собой, все расходники вроде фильтров и ремней, а также все эксплуатационные жидкости придется заливать новыми. Обращаем внимание, что один только комплект ГРМ в зависимости от типа двигателя может обойтись в 15-30 тысяч рублей.

Ну и само собой, прибавляете ко всему этому работу по установке контрактного двигателя, что обойдется еще в 15-30 тысяч рублей. Итого стоимость самого контрактного мотора может составить от двух третей до половины его комплексного внедрения в машину "под ключ".

В общем, если перед вами стоит задача серьезных трат на ремонт двигателя, стоит семь раз пересчитать все возможные варианты и один раз выбрать единственно правильное решение.