Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в столице не бывает сильных морозов или снегопадов. Об этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, свидетельствуют данные многолетних метеонаблюдений.

"Средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет - минус 7,1 градуса", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, отмечает специалист, количество осадков в праздничную ночь в XXI веке сократилось приблизительно на 40%. В последние годы, по его словам, москвичи встречают Новый год почти без снега: в 2008 году толщина снежного покрова составила 2 см, в 2014 и 2016 - 3 см, а в 2018 году снега не было совсем.

Вильфанд также отметил, что достоверный прогноз на Новый год появится не раньше, чем за неделю до праздника.

Ранее синоптики спрогнозировали, что столичный регион в ночь с 31 декабря на 1 января придет "снежный" циклон.