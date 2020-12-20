На курильском вулкане Эбеко произошло пепловое извержение

Выброс пепла произошел в воскресенье днем на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир. Высота пеплового столба составила до 2,2 километра над уровнем моря.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатской группк реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла растянулся на пять километров в южном направлении от исполина.

Специалисты отмечают, что воздушным судам лучше скорректировать маршрут своих полетов и не приближаться к вулкану.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко находится в северной части хребта Вернадского. Высота исполина 1156 метров. Это древний затухающий вулкан, лавовое извержение которого маловероятно.