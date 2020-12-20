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20.12.2020 20:54
Рубрика: Общество

Смольный опроверг данные о 27 свободных койках для пациентов с COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петерург)

В больницах и госпиталях Петербурга свободно 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Северной столицы в ответ на распространенную ранее информацию, что в городе из более чем 10-тысячного коечного фонда пустует только 27 мест.

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Согласно релизу комздрава, цифра 27 коек настоящая, но она касалась лишь ситуации на воскресное утро и не учитывает того, что многих пациентов уже выписали. Обычно власти считают цифры по койкам в 15.00, когда новые пациенты уже поступили, а всех, кого планировали, выписали.

Тем не менее ситуация напряженная. Так, с 14 декабря в стационары Петербурга были госпитализированоы 6139 пациентов, это на 6,6 процента больше, чем в период с 7 по 13 декабря.

В Смольном утверждают: резервы есть. В частности, с 22 декабря пациентов начнут принимать еще в одном павильоне "Ленэкспо", что даст дополнительные 474 койки. Они рассчитаны на пациентов средней тяжести. Кроме того, городские власти сообщили, что дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией могут появиться на базе федеральных учреждений здравоохранения.

С начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 200813 случаев коронавирусной инфекции. 117132 пациента выздоровели, 6840 человека скончались. 20 декабря в городе выявили 3759 новых пациентов с COVID-19.

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