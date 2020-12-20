Железнодорожники надеются на рост числа поездок в Крым в 2021 году

Поток пассажиров на железнодорожном транспорте в Крым в этом году превысил показатели прошлого года и будет расти в следующем. Об этом рассказал в интервью "Российской газете"​ заместитель министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости