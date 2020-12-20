Железнодорожники надеются на рост числа поездок в Крым в 2021 году

Поток пассажиров на железнодорожном транспорте в Крым в этом году превысил показатели прошлого года и будет расти в следующем. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
"У нас по Крыму были очень хорошие цифры: рост после ослабления ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, составил около 102% к показателям прошлого года", - сказал он.
Такая же тенденция сохранится и в следующем году, отметил Токарев.
Росту пассажиропотока способствует возможность движения через Крымский мост. Кроме того, обновлен весь пассажирский пригородный подвижной состав, увеличено количество маршрутов, сокращено время в пути. Для пассажиров созданы комфортные условия, отметил замминистра транспорта.
Полностью интервью заместителя министра транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева читайте в ближайших номерах "Российской газеты".