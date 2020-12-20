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20.12.2020 18:51
Рубрика: Спорт

Блеклые из Дании

Наши девушки финишировали пятыми на первенстве континента
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
На завершившемся 20 декабря в Дании финальном турнире чемпионата Европы по гандболу среди женских команд наши девушки финишировали пятыми. В матче за это непрезентабельное и ничего не дающее место россиянки обыграли действующего чемпиона мира сборную Нидерландов - 33:27.

После фиаско под занавес группового этапа, когда Россия в борьбе за выход в полуфинал разгромно уступила родоначальницам гандбола и хозяйкам турнира датчанкам с разницей в семь мячей (23:30), глава нашей национальной федерации этого вида спорта Сергей Шишкарев отправил в немедленную отставку главного тренера испанца Амброса Мартина. Поэтому действиями игроков во встрече с Нидерландами руководил ранее занимавший должность ассистента рулевого Алексей Алексеев.

Фото: РИА Новости
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Самыми результативными в составе победительниц стали Полина Ведехина (6 мячей) и Юлия Манагарова (5). Интересно, что наша команда провела матч тремя голкиперами. Вратарь Галина Габисова была впервые включена в заявку вместо получившего повреждение полевого игрока Антонины Скоробогатченко.

В воскресенье поздно вечером за титул сразятся Норвегия и Франция, "бронзу" чуть раньше оспаривали Дания и Хорватия. Эти четыре сборные без квалификации попадают на чемпионат мира-2021, где компанию им точно составят хозяйки соревнований испанки, а также Нидерланды как обладатель мирового "золота" 2019 года.

России же предстоит выступление в отборочных матчах, причем уже под началом нового главного тренера. Кто им станет - пока неизвестно.

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