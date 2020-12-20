Семь главных ошибок зимнего вождения

Снегопады, наледь заставили многих водителей врасплох. Особенно тяжело пришлось не самым опытным шоферам, которые растратили навыки зимнего вождения. Разберем основные ошибки, которые допускают водители в холодное время года.

Несоблюдение дистанции

Рефлексы, которые выработались у водителей во время езды по сухому асфальту, могут сослужить плохую службу с резким похолоданием и, как следствие, образованием наледи на дорогах.

Между тем, существуют четкое правило, о котором обязательно говорят автомобильные инструкторы - зимой необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в два раза по сравнению с соответствующим метражом при вождении в теплое время года.

Недобрую шутку может сыграть также и моментально меняющаяся дорожная ситуация. Вот, казалось бы, под колесами сухой асфальт, и вдруг машина оказывается на льду или прикатанном снеге, что автоматически увеличивает тормозной путь. Кроме того, скорость должна уменьшаться, а дистанция увеличиваться до безопасного значения при запотевании или обмерзании ветрового стекла.

Резкие маневры

Резкие повороты руля на большой угол, агрессивная работа газом и тормозом, превышение допустимой скорости зимой становятся вдвойне опасными.

Если под колесами лед, следует по возможности активировать зимний режим езды или алгоритм движения Eco, когда реакции на руление и подачу газа притупляются.

Кроме того, для безопасного замедления (особенно на спусках) следует активнее использовать метод торможения двигателем (переключение на пониженные передачи). Наконец, особенно опасными становятся обгоны на заснеженной или обледенелой трассе, поэтому их по возможности следует избегать. Резкое нажатие на газ или тормоз, равно как активное маневрирование, в зимнее время с большей вероятностью вызовут занос, который при отсутствии твердых навыков контраварийной езды будет сложно погасить.

Невнимание к шинам

Львиную долю аварий в самом начале зимы провоцируют водители, не успевшие "переобуться". Ставить зимнюю резину (будь то "шиповка" или "липучка"), необходимо еще до наступления серьезных морозов и выпадения первого снега.

Общий совет - среднесуточная температура опускается ниже +5 °С - пора на "переобувку". Однако аварии провоцирует также и отсутствие должного внимания к зимней резине. К примеру, проблемой может стать, если одно из колес подтравливает воздух, а водитель ленится проверить давление в "баллонах" перед поездкой.

Настоятельно рекомендуем проводить как минимум визуальный осмотр всех четырех колес, а лучше делать это, вооружившись манометром. Разница в давлении в шинах более чем на 0,1 атм может спровоцировать увод с курса. Тот же сценарий реален, если потеряна часть шипов на одном из колес (особенно передней оси), использованы "разнокалиберные" шины и диски или если шины не отбалансированы или нарушен сход-развал.

Заливка некачественной омывайки

Типичный сценарий - это когда до наступления холодов водитель не успел сменить летнюю омывающую жидкость на зимнюю, и она замерзла в бачке омывателя, патрубках и форсунках.

Здесь выхода два - следовать на отогрев (либо в теплом гараже, парковке супермаркета, мойке), либо использовать химикаты-размораживатели (чаще всего на основе спиртов) для добавления в бачок омывателя и форсунки.

Ошибкой будет также покупка "незамерзаек" брендов "ноунейм" в непроверенных местах. Так легко нарваться на контрафакт (незамерзающие жидкости на основе метанола - опасный яд. Даже небольшая его концентрация может вызвать головокружение, тошноту и слабость), и вы получите либо едкий запах в салоне, либо обледеневшую "лобовуху" из-за несоответствия "омывайки" необходимым параметрам по морозостойкости.

Неочищенный автомобиль

Многие наверняка видели, как после снегопадов водители начинают движение, толком не очистив автомобиль ни от снега на крыше, ни от наледи на стеклах. По всей видимости, такие торопыги руководствуются принципом "на скорости все быстрее очистится и оттает".

Так-то оно так, но вот только комья снега могут скатиться с крыши на лобовое стекло, заблокировав обзор в самый неподходящий момент. Не расчищенные до конца стекла между тем серьезно ухудшают видимость, также становясь фактором риска.

Неподходящая одежда и обувь

Мощные ботинки или сапоги, равно как зимние шапки с "ушами" и массивные пуховики, могут оказать водителю зимой медвежью услугу.

Широкая обувь не позволит оперативно перекинуть ступню с педали на педаль, а то и вовсе заставит нажать одновременно на "газ" и "тормоз".

В свою очередь излишне тяжелая, дутая одежда затруднит процесс руления, а шарфы и шапки-ушанки - обзорность. Отсюда вывод - сначала хорошенько прогрейте автомобиль, после чего снимите куртку и шапку, по возможности - переобуйтесь в удобную компактную обувь - так он будет куда безопаснее.

Старые стеклоочистители

Изношенные дворники, оставляющие на лобовом стекле разводы, следует заменить перед зимним сезоном в обязательном порядке. Особенно это касается жителей мегаполисов, улицы которых обрабатывают реагентами, обильно облепляющими лобовое стекло.

Лучший вариант - выбрать зимние модели дворников - за счет плотного прилегания к поверхности стекла они обеспечивают оптимальный обзор, очищая "лобовуху" без каких-либо разводов.