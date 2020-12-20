Новости

СМИ: Юрий Борисов заразился COVID на съемках нового "Гоголя" 15:04
Симпсоны предстали в образах героев советских мультфильмов 14:43
Юрий Лоза прокомментировал закрытие "Дома 2" 14:16
Российский "Спутник" вошел в топ лучших хорроров 2020 года 19.12.2020
Автор "Досье детектива Дубровского" Лев Гурский умер от COVID-19 19.12.2020

СМИ: Disney готовит перезапуск культового сериала "Светлячок"

Новости
    20.12.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Слух дня: культовый космический вестерн "Светлячок" получит перезапуск. В чем, в общем-то, у вдумчивых наблюдателей не было сомнений с момента, как корпорация Disney приобрела Fox, которой принадлежали права на шоу.

Фото: instagram.com/ prokky93
Симпсоны предстали в образах героев советских мультфильмов

При этом инсайдер поясняет, почему столь будоражащее известие не прозвучало на минувшем Дне инвестора, в рамках которого Disney заявил несколько десятков новых проектов, причем часть из них весьма громогласны. Как передает Giant Freaking Robot, ребут "Светлячка" в настоящее время находится на столь ранней стадии разработки, что анонсировать его еще слишком преждевременно.

Перезапуск готовится, как можно заключить, для собственного стриминга компании Disney+, где только что с триумфом финишировал второй сезон близкого "Светлячку" по духу "Мандалорца".

По слова источника, Firefly будет перезапущен "с нуля" с прицелом на семейную аудиторию. Соответственно, шоу может лишиться некоторых персонажей. Например, Инары Серра (ее сыграла Морена Баккарин) - т.н. компаньонки, а если называть вещи своими именами - элитной проститутки.

Фото: kinopoisk.ru
Российский "Спутник" вошел в топ лучших хорроров 2020 года

По участию в перезапуске создателя оригинала Джосса Уидона и конкретным срокам информации пока нет.

Единственный сезон "Светлячка" выходил в 2002-2003 года на протяжении четырнадцати эпизодов. В 2005-м Universal прогнулась под давлением поклонников и сняла полнометражный фильм-продолжение.

В прошлый раз о возможности возрождения "Светлячка" речь шла в 2017-м, но до дела не дошло.

Ранее также сообщалось, что Боба Фетт получит свой сериал.

Новости

Милли Бобби Браун сыграет в фильме создателей "Мстителей" 19.12.2020
Барак Обама назвал российский фильм одним из лучших в 2020 году 19.12.2020
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18.12.2020
Disney анонсировал сериал про Бобу Фетта 18.12.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 18.12.2020
HBO показал тизер продолжения "Друзей" и приквела "Игры престолов" 18.12.2020
"Дом с прислугой" Шьямалана продлили на третий сезон до выхода второго 18.12.2020
⧣ фантастика
Фото: facebook.com/ jedifon
Умер актер Джереми Буллок, Боба Фетт из "Звездных войн" 17.12.2020
Магуайра и Росомаху предложили на роль наставника Человека-паука 17.12.2020
Marvel подтвердила нетрадиционную ориентацию Звездного Лорда 17.12.2020
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+ 16.12.2020
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 14.12.2020
Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку" 14.12.2020