СМИ: Disney готовит перезапуск культового сериала "Светлячок"

Слух дня: культовый космический вестерн "Светлячок" получит перезапуск. В чем, в общем-то, у вдумчивых наблюдателей не было сомнений с момента, как корпорация Disney приобрела Fox, которой принадлежали права на шоу.

При этом инсайдер поясняет, почему столь будоражащее известие не прозвучало на минувшем Дне инвестора, в рамках которого Disney заявил несколько десятков новых проектов, причем часть из них весьма громогласны. Как передает Giant Freaking Robot, ребут "Светлячка" в настоящее время находится на столь ранней стадии разработки, что анонсировать его еще слишком преждевременно.

Перезапуск готовится, как можно заключить, для собственного стриминга компании Disney+, где только что с триумфом финишировал второй сезон близкого "Светлячку" по духу "Мандалорца".

По слова источника, Firefly будет перезапущен "с нуля" с прицелом на семейную аудиторию. Соответственно, шоу может лишиться некоторых персонажей. Например, Инары Серра (ее сыграла Морена Баккарин) - т.н. компаньонки, а если называть вещи своими именами - элитной проститутки.

По участию в перезапуске создателя оригинала Джосса Уидона и конкретным срокам информации пока нет.

Единственный сезон "Светлячка" выходил в 2002-2003 года на протяжении четырнадцати эпизодов. В 2005-м Universal прогнулась под давлением поклонников и сняла полнометражный фильм-продолжение.

В прошлый раз о возможности возрождения "Светлячка" речь шла в 2017-м, но до дела не дошло.

Ранее также сообщалось, что Боба Фетт получит свой сериал.