USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде

Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Такую информацию распространила в субботу газета USA Today, ссылаясь на информацию, полученную от Секретной службы США.

Согласно этим данным, Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в столицу третьего января, пишет ТАСС. Как именно действующий президент намерен провести праздники, пока не сообщается. Ранее ходили слухи о том, что Трамп может провести Рождество в Белом доме или же отправиться во Флориду и уже не приехать обратно, пропустив инаугурацию Байдена, отмечает USA Today.

Напомним, в четверг телеканал CNN утверждал, что Дональд Трамп не покинет Белый дом в день инаугурации, а выйдет оттуда, только если его выведут. Сообщается, что подобные заявления президента встревожили его окружение, однако мало кто верит, что он действительно будет вести себя так.

По итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов и одержал победу на выборах главы государства. Инаугурация запланирована на 20 января. Трамп не признает свое поражение.