Новости

Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом 02:53
Француз простоял во льду более 2,5 часов и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама 02:03
Власти Чехии могут объявить максимальный уровень эпидемиологической угрозы 01:49
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России 01:22
Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером" 19.12.2020
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса 19.12.2020
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса 19.12.2020
В Британии выявлен новый крайне опасный вариант коронавируса 19.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020
В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона 19.12.2020
Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19 19.12.2020
Трамп подозревает Китай в кибератаке на США 19.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 255 военнослужащих 19.12.2020
Джонсон объявил о введении максимального уровня ограничений 19.12.2020
Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб 19.12.2020
В Таиланде зафиксирована вспышка коронавируса 19.12.2020
РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству 19.12.2020
СМИ: Трамп устраняет китайские компании с фондового рынка США 19.12.2020
Девять человек погибли при пожаре в больнице в Турции 19.12.2020
Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля 19.12.2020
Врачи назвали главные симптомы постковидного синдрома 19.12.2020
Путин помог мальчику встретиться с пандой 19.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
20.12.2020 02:23
Рубрика: В мире

USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Такую информацию распространила в субботу газета USA Today, ссылаясь на информацию, полученную от Секретной службы США.

Поклонники на прощание подарят Трампу дом за 3 миллиона долларов

Согласно этим данным, Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в столицу третьего января, пишет ТАСС. Как именно действующий президент намерен провести праздники, пока не сообщается. Ранее ходили слухи о том, что Трамп может провести Рождество в Белом доме или же отправиться во Флориду и уже не приехать обратно, пропустив инаугурацию Байдена, отмечает USA Today.

Напомним, в четверг телеканал CNN утверждал, что Дональд Трамп не покинет Белый дом в день инаугурации, а выйдет оттуда, только если его выведут. Сообщается, что подобные заявления президента встревожили его окружение, однако мало кто верит, что он действительно будет вести себя так.

По итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов и одержал победу на выборах главы государства. Инаугурация запланирована на 20 января. Трамп не признает свое поражение.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

Главное сегодня

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки
В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России
Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек