СМИ: Трамп отказывается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам, что не покинет Белый дом в день инаугурации сменяющего его в должности Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источника, "в моменты глубочайшего отрицания" Трамп сказал некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена и выйдет оттуда, только если его выведут. Сообщается, что подобные заявления президента встревожили его окружение, однако мало кто верит, что он действительно будет вести себя так.

"Он устраивает истерику. Он собирается уйти, просто взрывается", - цитирует телеканал одного из советников Трампа.

Ранее по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов и одержал победу на прошедших выборах. Трамп не признал свое поражение. Инаугурация запланирована на 20 января.