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20.12.2020 17:52
Рубрика: В мире

В Болгарии заявили о необходимости сохранить добрососедские отношения с РФ

Текст: Александр Гацак (София)

Председатель болгарской партии АБВ Румен Петков в интервью агентству "Фокус" заявил о необходимости сохранить добрососедские отношения между балканской республикой и Россией.

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По мнению политика, Москва остается для Софии стратегическим партнером, совместно с которым важно предпринимать общие меры для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, Петков напомнил о вкладе России в историю Болгарии. "В целях собственного комфорта премьер-министр Бойко Борисов готов забыть о 100 тысячах жертв русских, отданных за освобождение Болгарии от турецкого рабства", - заявил он.

Лидер АБВ также назвал нелепой объявленную двумя днями ранее высылку из Болгарии российского дипломата. Так, он отметил, что подобными действиями республика, обслуживая интересы западных игроков и будучи не в состоянии обеспечить свои, способствует масштабной русофобской кампании.

В мире Европа Болгария

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