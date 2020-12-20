В Болгарии заявили о необходимости сохранить добрососедские отношения с РФ

Председатель болгарской партии АБВ Румен Петков в интервью агентству "Фокус" заявил о необходимости сохранить добрососедские отношения между балканской республикой и Россией.

По мнению политика, Москва остается для Софии стратегическим партнером, совместно с которым важно предпринимать общие меры для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, Петков напомнил о вкладе России в историю Болгарии. "В целях собственного комфорта премьер-министр Бойко Борисов готов забыть о 100 тысячах жертв русских, отданных за освобождение Болгарии от турецкого рабства", - заявил он.

Лидер АБВ также назвал нелепой объявленную двумя днями ранее высылку из Болгарии российского дипломата. Так, он отметил, что подобными действиями республика, обслуживая интересы западных игроков и будучи не в состоянии обеспечить свои, способствует масштабной русофобской кампании.