В Лондоне начался массовый исход жителей

Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы. Критики главы британского правительства с иронией поздравляют его с тем, что он вызвал "первую эвакуацию Лондона с 1939 года".

Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы. ​​ Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем. Места в поездах, следующих в этих направлениях, оказались быстро забронированы и заполнены. В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения. Служащие вокзала по селектору предупреждали пассажиров, что в поездах будет невозможно поддерживать социальное дистанцирование, однако ближе к полуночи разгневанные люди стали едва ли не брать их штурмом, что потребовало привлечения дополнительных сил сотрудников органов правопорядка. В течение 90 минут после громкого заявления Бориса Джонсона появились сообщения о британцах в массовом порядке выезжающих из города на своих машинах, заказывающих такси, чтобы выехать из Лондона. Пользователи жаловались на невозможность воспользоваться сетью автомобилей, используемых для каршеринга.

Напомним, что 19 декабря Борис Джонсон провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон и большую часть юго-восточной Англии, на высший "четвертый уровень". Джонсон объяснил эти меры появлением в британской столице новой, гораздо опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм. Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки внутри страны и за границу. Изоляция, уже третья по счету в Альбионе, затронет не менее 16,4 миллионов британцев. По распоряжению Даунинг-стрит, граждане должны оставаться в своих домашних хозяйствах на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями. Заявление премьер-министра разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч. Многие из пользователей используют социальные сети, чтобы выразить свое негодование решением премьера. Отметим, что в 2019 году в период с 22 по 28 декабря около 17 миллионов человек направились в поездки по стране на рождественские каникулы, однако, по оценкам экспертов, в этом году их число снизится примерно до двух миллионов. Субботнее заявление Джонсона стало еще одним разрушительным ударом для авиакомпаний, аэропортов и туристических фирм, которые понесли колоссальные убытки во время пандемии. В Британии опасаются того, что некоторые страны могут закрыть свои границы для британских путешественников в попытке предотвратить распространение нового штамма по всему миру. В воскресенье утром стало известно, что власти Нидерландов приняли решение временно прервать авиасообщение с Британией.