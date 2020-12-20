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20.12.2020 11:50
Рубрика: В мире

В Лондоне начался массовый исход жителей

Текст: Максим Макарычев
Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы. Критики главы британского правительства с иронией поздравляют его с тем, что он вызвал "первую эвакуацию Лондона с 1939 года".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы. ​​ Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем. Места в поездах, следующих в этих направлениях, оказались быстро забронированы и заполнены. В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения. Служащие вокзала по селектору предупреждали пассажиров, что в поездах будет невозможно поддерживать социальное дистанцирование, однако ближе к полуночи разгневанные люди стали едва ли не брать их штурмом, что потребовало привлечения дополнительных сил сотрудников органов правопорядка. В течение 90 минут после громкого заявления Бориса Джонсона появились сообщения о британцах в массовом порядке выезжающих из города на своих машинах, заказывающих такси, чтобы выехать из Лондона. Пользователи жаловались на невозможность воспользоваться сетью автомобилей, используемых для каршеринга.

Фото: REUTERS
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Напомним, что 19 декабря Борис Джонсон провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон и большую часть юго-восточной Англии, на высший "четвертый уровень". Джонсон объяснил эти меры появлением в британской столице новой, гораздо опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм. Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки внутри страны и за границу. Изоляция, уже третья по счету в Альбионе, затронет не менее 16,4 миллионов британцев. По распоряжению Даунинг-стрит, граждане должны оставаться в своих домашних хозяйствах на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями. Заявление премьер-министра разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч. Многие из пользователей используют социальные сети, чтобы выразить свое негодование решением премьера. Отметим, что в 2019 году в период с 22 по 28 декабря около 17 миллионов человек направились в поездки по стране на рождественские каникулы, однако, по оценкам экспертов, в этом году их число снизится примерно до двух миллионов. Субботнее заявление Джонсона стало еще одним разрушительным ударом для авиакомпаний, аэропортов и туристических фирм, которые понесли колоссальные убытки во время пандемии. В Британии опасаются того, что некоторые страны могут закрыть свои границы для британских путешественников в попытке предотвратить распространение нового штамма по всему миру. В воскресенье утром стало известно, что власти Нидерландов приняли решение временно прервать авиасообщение с Британией.

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