В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США скорректировали свою систему подсчета подтвержденных и потенциальных случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые оценки были представлены в субботу.

Согласно этим данным, общее количество случаев в США выросло за последние 24 часа на 403 359 - до 17,3 миллиона. Резкое повышение показателя объясняется тем, что Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях заражения коронавирусом, пишет ТАСС. Раньше при вычислении общего количества учитывались только данные о подтвержденных случаях заражения в Техасе.

В США власти штатов сами решают, какие именно сведения предоставлять Центрам по контролю и профилактике заболеваний. Переданные Техасом цифры включают сведения о 171 505 новых возможных случаях заражения. Без этих данных общий показатель в США увеличился бы на 231,8 тысячи за последние сутки.

Напомним, ранее появилась информация, что в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что стало рекордом за все время пандемии.