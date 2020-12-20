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Рубрика: В мире

В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из опубликованных в субботу данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
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Накануне власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом, и пока это не окончательные цифры, пишет РИА Новости. По данным CDC, предыдущий рекорд был установлен в США 11 декабря - 244 011 заболевших.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек. По этим двум показателям Соединенные Штаты являются лидерами в мире.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз по коронавирусу в США. Следующие полгода могут стать "худшими" за все время пандемии, заявил миллиардер в эфире CNN. По его мнению, главная причина такого положения дел - нежелание носить маски и соблюдать дистанцию. "Мы могли бы избежать большого процента этих смертей", - подчеркнул Гейтс. Он высказался за ужесточение ограничительных мер в стране.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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