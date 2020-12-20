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20.12.2020 23:18
Рубрика: Общество

Время летать

Ракету "Ангара" ждут большие перспективы
Текст: Светлана Сибина ( "Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
В Омске будут выпускать всю линейку ракет "Ангара", в том числе с водородным двигателем. Этот класс ракет-носителей ждут большие перспективы, - заявил во время посещения омского ПО "Полет" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он высоко оценил состоявшийся на днях второй испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк.

- "Ангара-А5" выведена на орбиту идеально, в точку. Я в нее очень верю. Благодаря умному модульному принципу, она, как конструктор "Лего", дает универсальную возможность создавать и легкую, и тяжелую ракеты. Добавляем ступень - получаем еще более мощную. При этом и сам аппарат, и его "начинка" постоянно совершенствуются. А двигатели остаются одними из лучших в мире, - считает Дмитрий Рогозин.

Фото: Роскосмос / twitter
Новая ракета "Ангара-А5В" будет в два раза мощнее "Протона"

В планах госкорпорации на следующий год - создание легкой и тяжелой "Ангары". Но самым богатым на космические события станет 2023 год. Во-первых, "Ангара" полностью переедет в Омск (прежде ее сборку осуществляли в Москве, а комплектующие производили на "Полете"). Начнется серийный выпуск ракетных двигателей в Перми. В 2023-м космодром Восточный будет готов запускать не только тяжелые космические аппараты, но и новый пилотируемый корабль.

- 15 декабря 2023 года "Ангара-А5М" должна поднять и вывести на околоземную орбиту аппарат без экипажа. В 2024-м - осуществить стыковку с Международной космической станцией. А в 2025-м сделать это уже с экипажем, - пояснил Рогозин.

К этому времени специалистам предстоит решить кадровый вопрос, который стоит довольно остро. Штат "Полета" должен вырасти на треть и помолодеть (сейчас средний возраст сотрудников составляет 46 лет).

Предприятию нужны инженеры, которых готовит Омский государственный технический университет, но главным образом высококвалифицированные рабочие. Решить задачу поможет совместная целевая программа "Полета" и Омского авиационного колледжа имени Жуковского. В рамках соглашения к 2024 году подготовят четыреста специалистов для "Ангары".

К 2027 году ракетостроители планируют начать испытания более мощной версии ракеты - "Ангара-А5В". Она будет иметь мощнейший водородный двигатель, который позволит выводить на околоземную орбиту около сорока тонн груза, что в два раза больше возможностей "Протона". По словам Рогозина, в новом году стартует лунная программа. В октябре состоится запуск аппарата "Луна-25". Его задача - мягкая посадка на естественный спутник Земли.

В планах государственной корпорации на следующий год - создание легкой и тяжелой "Ангары" 

Следом полетят орбитальный аппарат зондирования "Луна-26", тяжелая "Луна-27", а также "Луна-28", способная доставлять на Землю лунный грунт. Они детально изучат места будущих посадок российских кораблей, подготовят условия для космонавтов, которые полетят на Луну на "Ангаре А-5В".

Между тем

В минувшую пятницу на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту. Как сообщили в госкорпорации "Роскосмос", он стал первым полностью коммерческим для Восточного, а также первым, реализованным французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома. Все 36 спутников успешно выведены на целевые орбиты.

Подготовила Дина Непомнящая

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