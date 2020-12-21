Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса

Цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5%, ниже 50 долларов за баррель. Североамериканский сорт WTI стоит ниже 47 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Главной причиной снижения котировок называются - возросшие опасения по поводу восстановления спроса на нефть и нефтепродукты из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе. После его обнаружения в Великобритании многие европейские страны усилили карантинные.

Кроме того, дополнительный негативный информационный фон создала статистика Baker Hughes из США о продолжении роста количества работающих буровых установок в стране. Оно увеличилось до 346, вернувшись к показателям весны этого года.

Ранее многие эксперты отмечали, что рост цен на нефть, превысивших в декабре 52 доллара за баррель, не был подкреплен фундаментальными факторами на рынке, а именно, увеличением спроса. Котировки росли только на новостях об успешном испытании вакцин от COVID-19, а потом, и начале вакцинации в некоторых странах. Также цены на нефть росли из-за ослабления американского доллара.