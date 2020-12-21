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21.12.2020 09:02
Рубрика: В мире

ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах

В трех странах - Дании, Австралии и Нидерландах - были выявлены случаи нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании, заявили в ВОЗ. По данным организации за пределами Альбиона зафиксировано уже более 10 случаев, из них 9 выявлено в Дании и по одному случаю - в Нидерландах и Австралии.

Фото: AFP/Niklas HALLE'N
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность

В ВОЗ также заявили, что организация находится в тесном контакте с британскими властями и обещали информировать общественность о его характеристиках.

Тем временем, ряд европейских стран уже ограничил авиасообщение с Великобританией, это Бельгия, Италия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Германия. Такую же возможность рассматривают Франция и Израиль.

В мире Европа Дания В мире Европа Нидерланды В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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