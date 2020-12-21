CNN: США начали выводить своих военных из Сомали

Пентагон приступил к выводу большей части американского воинского контингента из Сомали. Это делается по распоряжению действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

По его данным, военных США перебрасывают в том числе на другие базы в Восточной Африке. При этом глава Африканского командования ВС США заверил, что Вашингтон не уходит из региона, он настроен продолжать взаимодействие с партнерами в Африке, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками, пишет ТАСС.

Напомним, пятого декабря стало известно, что Трамп распорядился вывести почти все американские войска из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам СМИ, на тот момент в Сомали было около 700 американских военных. Они занимаются подготовкой сомалийских коллег и оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группами.