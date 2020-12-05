Трамп распорядился вывести военных США из Сомали

Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном Пентагоном.

При этом США не уходят из Африки. Вашингтон намерен по-прежнему оказывать поддержку своим партнерами, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками, приводит подробности ТАСС.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, в Сомали сейчас находятся около 700 американских военных. Как отмечает издание, часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути. В октябре СМИ сообщали, что Трамп намерен вывести американский воинский контингент из Сомали. Это позволит ему выполнить обещания по возвращению американских солдат домой. В Сомали военные США находятся с середины 2017 года. Их начали отправлять сюда в рамках помощи в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время готовятся также сократить свой воинский контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих.