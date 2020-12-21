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21.12.2020 15:02
Рубрика: Российский автопром

Директор КамАЗа рассказал, когда выйдет серийный электрокар "Кама-1"

Текст: Константин Руссов

В рамках итогового пресс-брифинга генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин рассказал о серийном будущем электрокара "Кама-1" и о коммерческом электрифицированном автомобиле, который будет создан на его базе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Коммерческое производство "Кама-1", по словам Когогина, которые приводит ТАСС, начнётся "не раньше 2023-2024 года". В следующем году будет проводиться доводка и сертификация "Кама-1".

"Проект абсолютно живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить, - заявил Когогин. - Я считаю, что будет развиваться каршеринг - электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга".

На базе "Кама-1" Камский автозавод планирует также разработать лёгкий коммерческий электромобиль. Шасси модернизируют, увеличат мощность силовой установки и ёмкость аккумулятора.

"Кама-1" был представлен 10 декабря 2020 года в рамках выставки "Вузпромэкспо-2020". Электрокар имеет длину 3.4 метра, ширину 1.7 метра, салон рассчитан на четырёх человек.

Заявленный запас хода с 80-киловаттным электромотором на задней оси - до 250 км. Отдача двигателя может быть увеличена до 160 кВт (около 218 л.с.).

Полный цикл зарядки осуществляется за 6 часов, на терминале типа Fast Charge - за 2.5 часа.

#КамАЗ