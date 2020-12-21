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21.12.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения

Текст: Юрий Зубко

Сегодня АвтоВАЗ объявил о старте производство обновленного Lada Niva, которая теперь будет называться Lada Niva Travel. По стилю автомобиль напоминает Toyota RAV4 нынешнего поколения. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил изменения, которые произошли с внедорожником.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Спрос на продукцию российского автопрома уже много лет наглядно показывает, что для отечественных автолюбителей соотношение цены и количества выполняемых автомобилем функций гораздо важнее любых других параметров. УАЗы, "Газели", та же Lada Largus и "Нивы" во всех вариантах находят отличный спрос не по одному десятилетию.

Так что абсолютно закономерен тот факт, что модернизация подобных бюджетных "ретро- моделей" проходит по наименее затратному сценарию (как правило, декоративному), чтобы как можно дольше удерживать низкую цену - это определяющий критерий. Ну а как машина выглядит и на кого похожа, не имеет либо вообще никакого значения, либо абсолютно второстепенное. Все это в полной мере относится и к рестайлингу Lada Niva Travel", - отметил эксперт.

#Lada