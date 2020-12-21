Эксперты не ожидают ажиотажного спроса на продукты перед Новым годом

Никаких рисков дефицита продуктов питания в предпраздничные и постпраздничные дни в России нет, заявил на пресс-конференции председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

По его мнению, население учло ошибки первой волны коронавируса весной и вряд ли их уже повторит. "Даже если предположить страшное, что все побегут в магазин, запасов во всех магазинах достаточно даже для удовлетворения ажиотажного спроса. Но мы уверены, что его не будет", - сказал эксперт.

По его словам, если в первую волну коронавируса торговые сети столкнулись с необходимостью обеспечить необходимые объемы продуктов питания на полках магазинов (что потребовало значительных инвестиций - в товары, площади, персонал и т.п.), осенью новым вызовом для ретейла стала проблема доступности цен продуктов питания.

Сергей Беляков признал, что соглашение между федеральными властями, поставщиками и торговлей о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар - вынужденная, но необходимая мера. Ситуация с этими товарами развивалась таким образом, что не отреагировать на нее было невозможно. Напомним, цены на сахар за 11 месяцев 2020 года выросли на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%. Это вызвало возмущение российского президента Владимира Путина. Правительство приняло целый пакет мер по стабилизации цен на базовые продукты питания. В том числе были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и торговыми сетями о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля 2021 года. В рознице масло не может стоить дороже 110 рублей за литр, сахар - дороже 46 рублей за килограмм.

"Крайне важно не допустить экспансию этого подхода на другие группы товаров и не расширять период действия этих мер, возвращаясь к рыночному ценообразованию", - подчеркнул Сергей Беляков.

По его мнению, розничная торговля способна быстрее и с меньшими издержками для покупателей и поставщиков реагировать на изменения цен и регулировать этот вопрос по всем участникам цепочки, чем меры административного воздействия. Розница "транслирует" рост цен на предыдущих этапах производства, переработки, доставки продукции, но пытается его сгладить на полках магазинов, заверил эксперт.

"Ритейл всегда был, будет фактором, сдерживающим потребительскую инфляцию. Это связано с тем, что мы ориентируемся на покупательскую способность: если она снижается, у нас нет выбора, как реагировать на это - мы начинаем сдерживать рост цен. Для покупателя это, хочется сказать, хорошо, но нет, потому что мы видим заполнение полки более дешевыми продуктами. А дешевый - не всегда качественный", - пояснил Сергей Беляков.

По данным АКОРТ, несмотря на постепенное восстановление торговли после резкого падения весной этого года, оборот розничной торговли продуктами питания в сравнении с предыдущим годом снизился на 4,3%. Одна из причин - снижение реально располагаемых доходов населения и переход к рациональной модели потребления (отказ от импульсивных покупок и покупок впрок).