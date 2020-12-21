Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса

Саудовская Аравия объявила в воскресенье о приостановке международного авиасообщения на неделю с возможностью пролонгации еще на семь дней. Такое решение было принято на фоне сообщений о том, что в ряде стран отмечена мутация нового коронавируса.

"До тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения" все международные рейсы приостановлены, за исключением особых случаев, сообщают местные СМИ, ссылаясь на МВД королевства. Отмечается, что рейсы, которые уже прибыли в Саудовскую Аравию из других стран, смогут покинуть королевство.

Кроме того, на неделю закрывается въезд в Саудовскую Аравию через сухопутные переходы и морские порты, пишет ТАСС. Граждане, возвращающиеся в королевство, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию и сдать ПЦР-тест. Те же, кто прибыл в страну в последние три месяца, обязаны сделать тесты на антитела к коронавирусу.

В Саудовской Аравии с начала пандемии выявлено более 361 тысячи случаев коронавируса. Скончались 6,1 тысячи заболевших.