Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса

Новости о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании и реакции других стран обвалили европейские рынки акций. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 2,33 процента, а Stoxx Europe 50 - на 2,74 процента. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,73 процента, германский DAX - на 2,82 процента, французский CAC 40 - на 2,43 процента, итальянский FTSE MIB - на 2,57 процента, испанский IBEX 35 - на 3,08 процента.

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях падение было рекордным за последние несколько месяцев.

Напомним, в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о выявлении в стране нового, более заразного штамма коронавируса. В связи с этим власти ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Десятки стран по всему миру, в первую очередь в Европе, ограничили транспортное сообщение с Британией. Прибывающих из королевства сажают на карантин, в ряде стран британцев отправляют обратно на родину.