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21.12.2020 20:28
Рубрика: Экономика

ФАС обвинила Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства

Текст: Евгений Гайва
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала зарубежный сервис бронирования Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь ведомство потребует от компании исключить из договоров с отелями условия о паритете цен.

Решение было принято ФАС 21 декабря 2020 года по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое было возбуждено на основании обращения "Опоры России". Российские отельеры ранее жаловались, что Booking.com навязывал им невыгодные условия договоров. Сервис требовал от гостиниц, чтобы они предоставляли компании и соблюдали со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий не только при продаже номеров через сервис, а также во всех каналах продаж и распространения услуг. То есть цены в поисковиках, у турагентств и других агрегаторов информации, а также на сайтах самих отелей должны были быть такими же, как на Booking.com.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По мнению ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления информации о средствах размещения. "Условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com", - признали в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. Навязывание невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации и ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности, отметили в ФАС.

По словам заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. Важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, препятствующих потребителям услуг, то есть отелям в получении нужных услуг у других участников рынка.

Расследование началось еще в феврале 2020 года, но принятие решения тогда отложили.

По оценке самих отельеров, Booking.com является одним из самых эффективных каналов продаж гостиничных номеров. При этом гостиницы отдают сервису 15-20% от стоимости размещения, тогда как турагенты продают отели за комиссию в 6%, пояснял ранее "РГ" президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

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