Археологи из Чехии заявили о находке гвоздя с распятия Христа

В средневековом Милевском монастыре на юге Чехии археологи обнаружили часть металлического гвоздя. Ученые высказали предположение, что артефакт является гвоздем с креста, на котором был распят Иисус Христос.

Ценная находка находилась в одном из помещений северной стены, которая сохранилась с XII века. При составлении 3D модели здания под стеной был найден подземный ход, где, как предположили специалисты, могут находиться тайники и ниши.

- Мы нашли дароносицу, в который находился кусок кованного гвоздя длиной шесть сантиметров. Речь идет об одном из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос, - цитирует ТАСС представитель группы археологов из Чехии Иржи Шинделарж.

Ученые провели исследование дароносицы и установили: она выполнена из ценных сортов дерева не позже первой половины V века. Там также находилась золотая табличка с выбитыми заглавными латинскими буквами IR, что означает Iesus Rex - "Король Иисус". Подобным образом в средневековье обозначались христианские реликвии.

Археологи сказали, что продолжат лабораторные исследования артефакта, а позже передадут находку в один из костелов республики.

Необходимо отметить, что в октябре научное сообщество Израиля стало обсуждать результаты исследования, которое провел геолог из Иерусалима Арье Шимрон. Он считает, что найденные при археологических раскопках в 1990 году гвозди могли использоваться для реального исторического распятия самого Иисуса Христа.

Справка "РГ"

Католический Милевский монастырь, основанный в конце XII века, считается старейшим в Южной Чехии. Он был заложен местным магнатом Йиржи и стал обителью монахов Ордена премонстрантов.

В монастыре хранились реликвии, доставленные в Европу участниками крестовых походов из Палестины. В 1420 году монастырь был сожжен гуситами по указанию их вождя Яна Жижки.