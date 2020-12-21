Хуситы организовали производство современных броневиков

В Йемене началось производство легких бронированных автомобилей. Несмотря на то, что страна сильно пострадала в ходе продолжающейся гражданской войны, местная промышленность смогла изготовить партию колесной техники для нужд министерства внутренних дел правительства движения "Ансар Аллах".

Houthis reveiled, for the first time ever, the BAAS-1 Yemen-produced armored mine-resistant personnel carrier. pic.twitter.com/iCwdZqXVkp — ZOKA (@200_zoka) December 19, 2020

Новинка, получившая название Baas-1, была представлена в Сане. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по обнародованным фотографиям можно предположить, что в конструкции широко использованы узлы и агрегаты распространенных в этом регионе коммерческих внедорожников японского производства.

"Около года назад был представлен первый вариант, отличавшийся некоторыми деталями от тех образцов, что мы видим сейчас. Например, в настоящее время появился массивный бампер, изменена защита радиатора. В целом машины выполнены достаточно аккуратно и благодаря установке крупнокалиберных пулеметов имеют достаточно высокую огневую мощь"- отмечает Лямин.

В Йемене и ранее небольшими сериями выпускались бронеавтомобили. Можно вспомнить построенный 8 лет назад Jalal 3 (4х4), защищавший от пуль стрелкового оружия и осколков.

В качестве вооружения использовались 14,5-мм и 7,62-мм пулеметы, установленные в башне, заимствованной с советской разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

Также местные умельцы модернизировали поставленные еще из СССР БТР-152 и гусеничные М113 американского производства.