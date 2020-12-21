Японские СМИ сравнили Aurus Senat с Rolls-Royce

Японцы к российскому автопрому относятся с некоторым снисхождением - дескать, западный сосед в этом смысле сильно отстает и ждать от него каких-то откровений не стоит. Но, кажется, на рынке РФ появился автомобиль, который уже начал менять это представление.

По крайней мере, такое впечатление создает ряд публикаций в японских СМИ, посвященный лимузину Aurus Senat. В них рассказывается об истории создания российской новинки, которую медиа сравнивают с Rolls-Royce, о ее продажах и продвижении за границей. Краткий пересказ материалов сделал портал "ИноСМИ".

Как напоминает Carview!, японцы уже могли видеть Aurus Senat, когда в июне 2019 года во время саммита "двадцатки" G20 в Осака на нем передвигался президент РФ Владимир Путин. До этого момента он в зарубежных поездках пользовался лимузинами Mercedes-Benz, поэтому новая машина российского лидера вызвала неподдельный интерес. И еще более удивительным был тот факт, что сравнимый с лучшими образцами мирового автопрома представительский автомобиль оказался сделанным в РФ.

Автопортал Autoprove.net рассказал, что семейство Aurus разработали с нуля, а не на базе одного из предыдущих автомобилей для партийной верхушки. Тем более что завод ЗиЛ, который делал советские лимузины, к тому времени закрылся. Впрочем, большим подспорьем для создателей новинки стало наличие в РФ конструкторского бюро и сборочного предприятия НАМИ (Научно-исследовательского автомобильного института). Партнерами НАМИ стали компании Porsche Engineering и Bosch. Ну и японцы не забыли упомянуть инвестиции из госбюджета и поддержку Министерства промышленности и торговли.

Между тем сайт Daily synny.com обратил внимание на необычную маркетинговую политику - российский Rolls-Royce можно купить. И по данным издания, несколько сотен экземпляров уже продано. При этом власти страны продвигали машины в ходе встреч с ближневосточными лидерами. И нет ничего удивительного, что там лимузинами уже всерьез заинтересовались.